Caballero aumenta las ayudas para mejorar la accesibilidad en los edificios de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en Madrid. A. Pérez Meca - Europa Press

El regidor de Vigo, Abel Caballero, emitió un mensaje a los medios este sábado para anunciar ayudas para la mejora de la accesibilidad, concretamente, mediante la instalación de ascensores. Lo anterior, sumado a la supresión de barreras arquitectónicas en edificios.

Se dedicarán 60.000 euros, 10.000 euros más que en el ejercicio de 2025. En este sentido, el importe máximo que se aportará serán 3.000 euros.

La ayuda está pensada para la instalación de nuevos ascensores, rampas, plataformas elevadoras o barandillas pensadas para salvar desniveles entre la acera y el portal, o, entre este último y el ascensor.

Los grupos de propietarios serán los encargados de presentar las solicitudes preceptivas.