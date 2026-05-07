Los trabajadores del comercio del metal toman las calles de Vigo para demandar un convenio digno

Varios centenares de personas han tomado las calles de Vigo este jueves en la manifestación por un convenio digno del comercio del metal. La movilización se produce en la primera jornada de huelga del sector del metal en la ciudad, después de la multitudinaria protesta celebrada esta mañana por el conjunto del sector.

Al grito de "Os dereitos non se venden, os dereitos se defenden","Comercio do metal, solución", "Si sube o IPC, os salarios tamén" o "Atra escoita, estamos en loita", los trabajadores del comercio del metal han recorrido las calles de Vigo, desde Vía Norte hasta la Porta do Sol

La protesta está dirigida al bloqueo que, denuncian, está sucediendo en la negociación del convenio colectivo, que afecta a alrededor de 30.000 trabajadores de astilleros, auxiliares de naval y automoción, fontanería, electricidad, y otras actividades.

Durante esta mañana miles de trabajadores se dirigieron hacia el centro de la ciudad hasta terminar en las inmediaciones de la delegación de la Xunta, en donde celebraron una asamblea ante una fuerte presencia policial. Allí, celebraron el "éxito" de la huelga y animaron a seguir en la lucha y a no bajar los brazos de cara a las próximas jornadas de huelga los días 13, 14, 19, 20 y 21. Las últimas tres coincidirán con la celebración en Vigo de Navalia. "Alí teremos que estar", han advertido.

La patronal cifra el seguimiento en un 55%

Por su parte, la patronal del metal, conformada por las asociaciones ASIME, ATRA e INSTALECTRA ha situado el seguimiento de la convocatoria en un 55%. "Desde la parte empresarial consideramos totalmente incomprensible que no se haya podido adoptar ya un preacuerdo, especialmente tras el importante esfuerzo realizado y todas las mejoras que se han puesto sobre la mesa de negociación. Resulta difícil de entender el rechazo a estas ofertas, sobre todo teniendo en cuenta que cada día de huelga supone para los trabajadores la pérdida de 0.5% de su salario anual", han lamentado.

Por otra parte, destacan que no se han registrado "incidencias de extrema gravedad" que afecten a la seguridad general, aunque sí se han producido algunos actos vandálicos puntuales. Asimismo, lamentan la actuación de los piquetes que han impedido que algunas empresas pudieran desarrollar su actividad, bloqueando el acceso a trabajadores que deseaban ejercer su derecho al trabajo.

A pesar de estos hechos, la parte empresarial quiere dejar claro que sigue convencida en que la única vía de resolución es la negociación. "Mantenemos nuestra voluntad de diálogo para alcanzar una solución equilibrada, pero apelamos a la responsabilidad de todas las partes para poner fin a un conflicto que perjudica tanto a las empresas como a los propios trabajadores", sostienen.