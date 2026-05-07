Este es el nuevo vino de O Rosal (Pontevedra) certificado con el sello Galicia Calidade

Un nuevo vino gallego obtiene la certificación Galicia Calidade. Se trata del cosechado bajo la marca Vía Atlántica, que ha recibido el sello de certificación de la mano del director de Turismo, Xosé Merelles.

En el acto se ha firmado el contrato con la bodega de O Rosal y también se ha realizado una visita a sus instalaciones. Merelles agradeció a la bodega la confianza depositada en el sello Galicia Calidade, una "marca de referencia y de reconocido prestigio a nivel nacional, tanto en el ámbito gastronómico y vitivinícola como también en el ámbito turístico".

"Estamos convencidos de que esta certificación le servirá a Vía Atlántica para posicionar mejor sus vinos tanto a nivel nacional como en los mercados internacionales, en un contexto socioeconómico muy volátil y con dificultades para el sector vitivinícola gallego", defendió en declaraciones recogidas por Europa Press.

Con esta incorporación la marca de garantía cuenta en la actualidad con 25 bodegas certificadas en toda Galicia, 12 de ellas en la Denominación de origen Rías Baixas.



