Quince días sin Seila: Vigo se vuelca en la búsqueda de la cantante, "porque cada hora cuenta"

Seila A.P. o más conocida artísticamente como Seila Esencia, falta de su domicilio vigués desde el pasado 20 de abril. En las últimas horas y, especialmente, tras la publicación de SOS Desaparecidos, su foto ha inundado las redes sociales y son muchas las voces que piden ayuda para dar con el paradero de la viguesa.

Vinculada al mundo de la música y de la cultura urbana de la ciudad, la viguesa llegó a participar en 2015 en "Hit La Canción". Lo anterior hace de esta mujer de 39 años una cara reconocida en Vigo, algo que ha motivado que su desaparición haya trascendido de manera importante.

La cantante Wöyza, el rapero El Puto Coke, o la familia de la viguesa Déborah Fernández se han volcado en las últimas horas en pedir ayuda para dar con el paradero de Seila. También diferentes agentes culturales. Además, acompañan a la información para su búsqueda con datos alusivos al vehículo que, presuntamente, pertenece a la viguesa: Un Citroën ZX de color gris.

"Seila sigue desaparecida y cada hora cuenta. No es solo una noticia más, es una mujer, es una hija. Es una familia rota esperando una llamada que lo cambie todo", han escrito los familiares de Déborah Fernández. "Hoy más que nunca, no mires hacia otro lado. Comparte, difunde, pregunta", han añadido.

Seila A.P. tiene 39 años, mide 1,61 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño y los ojos marrones. Cualquier información sobre su paradero puede compartirse en el 868 286 726.