Arranca la batalla para recuperar el dinero de los peajes abonados durante las obras de Rande (Pontevedra)

La Asociación de Consumidores En-Colectivo ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra una demanda para ejecutar la sentencia firme del Tribunal Supremo que, en 2025, declaró improcedente el cobro íntegro de peajes en determinados supuestos durante las obras de ampliación del puente de Rande, realizadas entre 2015 y 2018.

Desde el colectivo denuncian que durante las obras del puente de Rande se registraron múltiples incidencias que afectaron a la circulación en la autopista, como retenciones kilométricas, cortes de tráfico y desvíos. Pese a ello, la concesionaria mantuvo el cobro íntegro del peaje. Así, el Tribunal Supremo identificó 81 incidencias concretas y estableció los criterios que deben cumplir los usuarios para poder reclamar. Según En-Colectivo, el procedimiento podría afectar a un elevado número de usuarios de la AP-9.

El proceso, asesorado por el abogado Antonio Heredero, permitirá el reconocimiento individual de los afectados, la determinación de las cantidades abonadas y la devolución con intereses. El procedimiento arranca con un primer grupo de usuarios que ya ha solicitado su reconocimiento como beneficiarios, paso previo para reclamar la devolución de las cantidades abonadas. La causa queda abierta a la incorporación de nuevos afectados que acrediten su situación conforme a los criterios fijados en la sentencia.

En el mismo escrito, la asociación pide al juzgado que requiera a Audasa la información necesaria para identificar al resto de usuarios perjudicados y calcular las cantidades a devolver, con el objetivo de agilizar el proceso. La tramitación se ajusta a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para este tipo de casos: primero se reconoce a los afectados y, posteriormente, se ejecuta la devolución de forma individual, junto con los intereses correspondientes.

"Durante años se cobró por un servicio que no se prestaba en condiciones. Ahora corresponde ejecutar la sentencia y proceder a la devolución", señala Diego Maraña, presidente de En-Colectivo.

Las personas y empresas interesadas en sumarse a la demanda pueden hacerlo a través de la página web de la asociación.