Vigo cerrará el túnel de Beiramar para probar su nuevo radar: día y horas de afectación

Vigo pretende mejorar el control de velocidad en la ciudad y, para ello, ha adquirido una nueva cabina y un nuevo radar. Estos podrán estar activos a partir de mediados de este mes de mayo, tras haber comprobado su funcionamiento.

Con el objetivo de probar el nuevo material, el Concello cerrará el túnel de Beiramar el 11 y el 12 de mayo. La "obra de certificación" será realizada por la UTE Etra-Etra I+D Mueve@S Vigo.

En concreto, el corte del tráfico comenzará a las 20:00 horas del lunes 11 de mayo y rematará a la 1:30 de la madrugada por el lado pegado al mar. Los vehículos tampoco podrán circular entre las 9:30 y las 12:30 horas del martes 12 de mayo.

Con el fin de garantizar la circulación viaria, el Concello habilitará un carril de circulación en la Plaza de Compostela, entre Areal y Cánovas del Castillo. Se indicará el permiso de circular en el panel de mensaje variable situado en la Alameda olívica mientras dure el cierre.

Más cierres

Además, el Concello ha anunciado el cierre de los dos lados del túnel de Beiramar entre el próximo miércoles 6 de mayo y el viernes 8, en horario nocturno, de 22:30 horas a 5:30 horas. La causa del corte de tráfico son las obras de conservación que realizará la UTE Etra I+D Move@s Vigo.

Los cierres de la próxima semana también afectarán a otros túneles de la ciudad, en horario nocturno, de 0:00 a 4:00 horas.

En concreto, los coches no podrán circular por el túnel de AP-9 de Fomento el miércoles 6 y el viernes 8, por el túnel de Isaac Peral el jueves 7 y por los túneles de Martínez Garrido y Gregorio Espino el sábado 9. Además, el martes 5 de mayo, se cortará la circulación del lado tierra de Beiramar.