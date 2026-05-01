Un marinero de un buque vigués tuvo que ser evacuado frente a la costa argentina por múltiples fracturas

Un marinero del buque 'API VII', que pertenece a la filial argentina de la pesquera viguesa Iberconsa, ha tenido que ser evacuado tras sufrir numerosas lesiones. Según ha informado la Prefectura Naval Argentina el barco navegaba en aguas del Atlántico Sur.

Como recoge Europa Press, fue el capitán del barco el que se comunicó con la Autoridad Marítima de Argentina para informar de que uno de los marineros presentaba fracturas abiertas múltiples en tibia, peroné y fémur de la pierna izquierda, debido a un accidente cuando trabajaba a bordo.

El personal médico de la institución trasladó las indicaciones para estabilizar al herido, mientras se iniciaba el operativo coordinado para el traslado urgente del marinero.

Así, desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia despegó un avión para brindar apoyo y un helicóptero con nadadores de rescate y un médico a bordo. Este se dirigió hacia la zona donde se encontraba el buque, a 85 millas náuticas (alrededor de 157 kilómetros) de la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

Una vez que la aeronave se posicionó sobre la embarcación, en una maniobra de alta complejidad, se logró izar al herido y ponerlo a salvo. Durante el transporte sanitario hacia el aeródromo de Puerto Deseado, el paciente recibió las primeras atenciones. Finalmente, al arribar al lugar, fue trasladado en ambulancia al hospital distrital de la ciudad.