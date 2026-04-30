Vigo apuntalará este martes la revolución de Plaza España: "Avanzamos a una velocidad muy importante"

El Concello de Vigo mantiene el ritmo para lograr la ansiada revolución de Plaza España. La administración local tratará de aprobar definitivamente el convenio urbanístico de la zona 7 de plaza en la próxima reunión de la Xerencia de Urbanismo.

Así lo ha detallado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. La zona 7 de Plaza España está delimitada por las calles Emilia Pardo Bazán, Conde de Gondomar, la avenida de Madrid y Gran Vía.

Este convenio se suma a los ya aprobados la semana pasada para las zonas 2 y 3. "Estamos avanzando a una velocidad muy importante, queremos acabar el desarrollo urbanístico de Plaza España lo antes posible", ha afirmado el regidor socialista.

Caballero no ha desvelado muchos detalles de la futura configuración de uno de los nexos más importantes de la ciudad. Por el momento, se conoce que el objetivo municipal es dotar de espacios verdes y viviendas el enclave, con el desarrollo de una "semipeatonalización".

"Después, comunicamos y enseñamos qué se va a desarrollar, con proyectos arquitectónicamente singulares", ha asegurado el alcalde, que ha recalcado que la plaza se convertirá en una "zona semipeatonal y llena de ámbitos verdes".