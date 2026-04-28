Así será el nuevo mirador a la Ría de Vigo que verá la luz tras la demolición del Arealonga

Mañana miércoles se procederá, a instancias de la Autoridad Portuaria de Vigo, al corte temporal -entre las 08:00 horas y las 19:00 horas- del Camino Cacharela con el objetivo de abordar los trabajos de hormigonado del nuevo mirador sobre la ría. Este estará ubicado en el espacio que ocupó el antiguo Restaurante Arealonga, ya demolido.

Así, las obras buscarán acondicionar este espacio que conecta las playas de Arealonga y O Mende y que finaliza en una zona de estacionamiento cercana, que también fue recientemente acondicionada por el organismo portuario. En este caso se actuó sobre una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados con el objetivo de mejorar el estado del aparcamiento y garantizar la seguridad y funcionalidad de este espacio.

La intervención forma parte del proyecto de recuperación del frente litoral en la desembocadura del río Pugariño, que contempla la creación de una nueva zona con una gran plaza y un mirador a la ría.

Nuevo mirador a la Ría de Vigo. Cedida

Por medio de una inversión de más de 345.000 euros, el organismo que preside Carlos Botana recuperará 500 metros cuadrados para el disfrute de los ciudadanos y con el objetivo, tal y como han precisado desde la Autoridad Portuaria, de mejorar la calidad urbana y paisajística de este enclave singular, tras haber recibido diversas peticiones por parte de los concellos de Vigo y Redondela, así como de la Asociación de Vecinos de Teis y de los ciudadanos, en general.

Esta nueva terraza al mar contará con vegetación litoral y diversos elementos de accesibilidad, bancos e iluminación y pondrá en valor, además, el patrimonio cultural del entorno, como la Conservera Virzi, antigua fábrica conservera de la zona.

Se espera que esta actuación en su conjunto esté finalizada para la primavera-verano de este año.