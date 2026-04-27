Aparatoso accidente en Alfonso XIII, en Vigo: Uno de los turismos se precipitó por un muro

Dos vehículos se vieron implicados en los últimos minutos en un aparatoso accidente registrado en el centro de Vigo, concretamente, en la calle Alfonso XIII. Debido a lo sucedido y para permitir el paso de los servicios de emergencias y de las grúas, fue necesario cortar la circulación en este vial.

Según fuentes presenciales, dos coches: Un Mercedes y un Mazda protagonizaron este siniestro. El primero habría perdido el control tras verse involucrado en el accidente y, tras derribar una de las vallas ubicadas al margen del vial terminó precipitándose por la calle aledaña -por suerte, la altura no era demasiada-.

El suceso obligó a movilizar a diversos medios y efectivos, entre ellos, personal del servicio de emergencias y Policía Nacional. Según las mismas fuentes, ambos implicados fueron trasladados en ambulancia para recibir asistencia sanitaria.