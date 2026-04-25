Vigo aprueba por 129.000 euros la rehabilitación de un muro en el Camiño da Galindra, en Castrelos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este sábado la aprobación del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de un muro de cierre y contención situado en el Camiño da Galindra, en la zona de Castrelos.

Según explicó el regidor, la actuación se desarrollará en las inmediaciones del campo de fútbol de A Mina y contará con una inversión municipal de 129.000 euros.

El proyecto contempla la reparación y mejora de un muro tradicional que, según indicó Caballero, presenta un importante estado de deterioro. La intervención se centrará en la fachada principal de la urbanización situada en el entorno del Camiño da Galindra.