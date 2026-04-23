Interceptado un hombre en la calle Menéndez Pelayo de Vigo con 85 gramos de heroína y 22 gramos de cocaína

Un hombre ha sido detenido en las últimas horas en Vigo por tráfico de drogas y tras serles incautados 85 gramos de heroína y 22 de cocaína. El hombre fue interceptado el pasado 20 de abril en la calle Menéndez Pelayo de la ciudad olívica, en donde agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Vigo-Redondela realizaban tareas de prevención de la delincuencia.

Los policías identificaron a este hombre después de que este mostrase una actitud nerviosa y emprendiese huida al percatarse de su presencia. Previamente habían apreciado cómo se mostraba esquivo, por lo que fueron hacia él y lo retuvieron.

Tras proceder a su identificación, los policías localizaron entre su ropa varias sustancias distribuidas en diferentes envoltorios: dos bolsas plásticas con heroína (85 gramos en total), dos bolsas con cocaína (22 gramos) y una bolsa con 1 gramo de hachís.

Ante los hechos citados, el individuo fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y trasladado a dependencias policiales para la continuación de las diligencias.

Tráfico de drogas en Bueu

También en Bueu, la Guardia Civil investiga a un hombre de 53 años de edad y una mujer de 26 años, ambos vecinos de Bueu (Pontevedra), como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas, y a los que se les intervinieron 40 gramos de cocaína. Los hechos ocurrieron el pasado martes, según ha informado la Comandancia de Pontevedra, cuando una dotación de Seguridad Ciudadana que patrullaba por la carretera PO-315 observó un vehículo estacionado con dos personas en su interior.

Los ocupantes del coche, según recogió Europa Press, al percatarse de la presencia de los agentes, emprendieron la marcha de forma apresurada y, a pesar de que los guardias les hicieron indicaciones para que se detuvieran, usando señales acústicas y luminosas, los sospechosos hicieron caso omiso.

Finalmente, fueron interceptados en Bueu, en la carretera EP-1303. Al registrar el vehículo, los agentes encontraron varias bolsas de plástico que contenían un total de 40 gramos de cocaína y 3 gramos de heroína.