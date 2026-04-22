Las personas que acudan a donar este jueves en Vigo serán obsequiadas con un libro: ¿Dónde hacerlo?

Campaña de donación de sangre por el Día del Libro en Galicia. Cedida

Este jueves se celebra el Día del Libro y desde la Axencia de Doazón de Órganos consideran este un buen momento para mezclar cultura, solidaridad y salud. Por este motivo y, en colaboración con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, regalarán a los donantes un libro.

Los promotores califican la colaboración de los donantes como esencial para posibilitar que los hospitales lleven a cabo su labor asistencial. Por eso y también para fomentar entre ellos el interés por la cultura gallega como "un valor fundamental da nosa identidade cultural" se ha diseñado esta iniciativa.

Del mismo modo, los donantes más solidarios también recibirán este 23 de abril -también Día de San Jorge- un punto de lectura con un mensaje alusivo a la importancia de este acto solidario.

Todo lo anterior tanto en los locales de atención permanente al donante de las siete grandes ciudades gallegas, como en las unidades móviles. En el caso de Vigo, ésta se ubicará mañana en el Barrio de Teis.

En el resto de Galicia la unidad se desplazará al Barrio Ultramar (Ferrol), Carrefour Los Rosales y zona Cantón-Obelisco (A Coruña), Negreira, Campus Vida (Santiago), Sarria, Barrio da Estación (Ourense), Barro, O Campo Lameiro, Salvaterra de Miño.

La Axencia recuerda que, cada día, los hospitales gallegos necesitan unas 400 donaciones de sangre para desarrollar su labor asistencial. Por lo anterior, se invita a todo el que quiera a participar independientemente del grupo sanguíneo.