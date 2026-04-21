Un camión pierde el remolque en Vigo y obstaculiza la circulación a la altura de Navia

Incidente de un camión a la altura de Navia, en Vigo. Cedida

Susto a primera hora de la noche de ayer en las inmediaciones del barrio de Navia, en Vigo, en donde un camión sufrió un aparatoso incidente, el cual causó dificultades en la circulación en este punto, según precisaron a Treintayseis fuentes del 112.

Fue un particular el que alertó a los servicios de Emergencias de Galicia, pasadas las 20:30 horas de este lunes. Los hechos ocurrieron en el vial VG-20, uno de los principales accesos a la ciudad olívica, concretamente, en el kilómetro 2.

Según las mismas fuentes, todo parece indicar que la cabina y la caja del vehículo se separaron, y esto motivó que tanto el remolque, como la parte principal del camión, quedasen obstaculizando la circulación en la zona. Tal y como se puede apreciar en las imágenes, en la rotonda ubicada en las inmediaciones del barrio vigués y desde la que se accede a la VG-20 y también al centro de la ciudad.

Por suerte, no hubo que lamentar heridos.