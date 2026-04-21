Acusan al Concello de Vigo de no ofrecer una alternativa a las personas sin hogar desalojadas en Beiramar

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha asegurado que la "práctica totalidad" de las personas en situación de sinhogarismo desalojadas de la antigua fábrica de Pescanova en Vigo continúan durmiendo en la calle, "sin que ni el Concello ni la Xunta les hayan ofrecido una alternativa habitacional real".

Así lo ha asegurado el portavoz nacionalista municipal, Xabier Pérez Igrexas, este martes. "Tenemos constancia de que más de una veintena siguen durmiendo en la calle, lo que evidencia que el gobierno de Caballero mintió y abandonó a estas personas", ha afirmado.

Igrexas ha recordado las palabras de la concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar, tras la concentración de As Ninguéns la semana pasada. La socialista aseguró que los servicios municipales ofrecieron a las personas afectadas por el desalojo una habitación en el albergue municipal, así como otros servicios que rechazaron.

Al respecto, el nacionalista la ha acusado de "falta a la verdad, criminalizar a los colectivos sociales y revictimizar a las personas más vulnerables con falsedades". "El discurso de que quien está en la calle es porque quiere es un mantra infame e inaceptable", ha denunciado.

A la vez, Igrexas ha advertido que hay más de 350 personas sin hogar en Vigo, ciudad que cuenta con un único albergue municipal con apenas 38 plazas y limitación de 15 días de estancia. El portavoz del BNG ha contrapuesto así la frase "Vigo é a mellor cidade para vivir" con que "cada día cientos de personas malviven y mismo malmueren en calles, plazas o cajeros".

"El mejor antídoto contra ese cinismo sería que el alcalde y su gobierno pasasen una sola noche durmiendo en la calle", ha incidido Igrexas, que ha reclamado la "activación inmediata" de un dispositivo de emergencia similar al puesto en marcha durante la pandemia. También ha exigido a la Xunta de Galicia que aporte recursos y deje de "ver para otro lado".