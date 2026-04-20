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Vigo Vertical: las rampas mecánicas de Pintor Lugrís estarán en funcionamiento en mayo
Abel Caballero ha avanzado que se está instalando un panel informativo en el que se reproducirá una de las grandes obras del artista gallego, 'Vista de Vigo'
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Las obras de humanización de la calle Pintor Lugrís, que incluye unas rampas mecánicas, entran en su recta final para poder inaugurarse a partir del mes de mayo.
Así lo ha comunicado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha destacado que, entre los trabajos finales que se están llevando a cabo está la instalación de un panel informativo en el que se reproducirá una de las grandes obras del artista gallego, Vista de Vigo.
Las obras de humanización, que arrancaron en junio del año pasado, abarcan 125 metros de la calle, con dos rampas mecánicas de unos 40 metros cada una, la renovación íntegra de pavimentos y servicios, zonas verdes, nuevo mobiliario urbano, 29 árboles y alumbrado LED.
"A mediados de mayo, se pondrán en funcionamiento, unas rampas nuevas en la ciudad de Vigo", ha sentenciado Caballero.