Vigo refuerza la atención al público ante la "masiva afluencia" de extranjeros que tramitan su regularización

El Concello de Vigo ha reforzado el servicio de atención al público para "atender al gran número de personas extranjeras" que están acudiendo al consistorio para realizar los trámites necesarios para iniciar su proceso de regularización.

Así lo han trasladado fuentes municipales a Europa Press, que han señalado que, a pesar de la "masiva afluencia", el servicio ha estado funcionando "con agilidad" gracias a la "previsión" del Ayuntamiento.

De este modo, hay dos nuevas 'ventanillas' en el Registro y cuatro trabajadores públicos en el servicio de Estadística (padrón) para atender a estas personas. Estas medidas "permiten atender a más gente y ampliar las citas diarias de modo considerable".