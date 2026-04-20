Suspendidos nueve servicios ferroviarios en Galicia por la ausencia de cuatro maquinistas de Vigo

La semana arranca con suspensiones en el servicio ferroviario gallego, según ha informado Renfe esta misma mañana. Así, este lunes se verán afectados nueve trayectos de Media Distancia debido a la ausencia de cuatro maquinistas cuya base se encuentra en la ciudad olívica.

Con todo y para garantizar el "derecho" a la movilidad, Renfe ha confeccionado un plan alternativo de transporte por carretera y, además, reforzará la atención en estaciones para minimizar el impacto de este contratiempo.

Según las mismas fuentes, no se podrán ejecutar los servicios por la no disponibilidad de los trabajadores y por la "falta de aviso previo". En este sentido, la compañía se ha defendido argumentando que trató de "reubicar personal".

Los servicios afectados este lunes son los siguientes:

• 34512 Vigo 05:08 – Coruña 07:17

• 9082 Vigo 08:00 – Coruña 09:29

• 9083 Coruña 08:00 – Vigo 09:27

• 9112 Vigo 10:35 – Coruña 12:04

• 9113 Coruña 11:06 – Vigo 12:33

• 9143 Coruña 14:05 – Vigo 15:42

• 33484 Vigo 17:16 – Santiago 18:45

• 12457 Santiago 19:10 – Vilagarcía 19:50

• 12490 Vilagarcía 20:35 – Santiago 21:15

Esta situación afectará, especialmente, a los viajeros en el Eje Atlántico (Vigo-Santiago- A Coruña), sobre todo, en las primeras horas de la mañana.

Renfe ha lamentado "las molestias ocasionadas" y ha reafirmado su compromiso con la prestación del servicio público ferroviario, "trabajando para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible en este contexto de dificultad para la operación de los servicios".