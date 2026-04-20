Las obras del Gobierno central en Vigo, nuevo punto de fricción entre Concello y PP

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a defender este lunes la sintonía entre Concello y Gobierno central y ha asegurado que el Ejecutivo responde de forma inmediata a las demandas que se trasladan desde Vigo, un asunto que vuelve a ser punto de fricción entre Gobierno local y oposición,

El regidor ha respondido así a las críticas del PP local, que ha reclamado la presencia en la ciudad de los ministros Félix Bolaños, Ernest Urtasun y Óscar Puente para que aclaren el estado de proyectos como el AVE, el octavo juzgado de instrucción o la Biblioteca del Estado, ante lo que los populares consideran una "falta de credibilidad" por parte de Caballero.

La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, había cuestionado este fin de semana la fiabilidad del alcalde en relación con los anuncios vinculados a inversiones y actuaciones del Ejecutivo, y pidió a los ministerios implicados que concreten calendarios y compromisos reales.

Frente a ello, Caballero ha reprochado al PP que "siguen sin enterarse" y ha sostenido que la continuidad del juzgado de instrucción número 8 está ya garantizada gracias a sus gestiones, reiterando que su materialización llegará el próximo mes de junio.

Sobre la futura A-52 en túnel, el alcalde ha acusado a los populares de oponerse a esta infraestructura, aunque desde el PP vigués se ha mostrado su respaldo pero reclamando medidas para reducir su impacto y pidiendo que se liberalice la AP-9 entre Vigo y O Porriño mientras no se ejecute la obra.

Caballero ha reivindicado además haber logrado del Gobierno de España una inversión de 400 millones de euros para impulsar la nueva autovía en túnel, que permitirá un recorrido "más rápido, seguro y respetuoso" con el entorno y ha asegurado que velará por los intereses de las personas afectadas, algo que, ha dicho, el PP no hará.

En relación con la Biblioteca del Estado, ha recordado que su ejecución depende de la aprobación de los Presupuestos Generales y responsabilizó al Partido Popular de bloquearlos al no apoyar esas cuentas.

Caballero ha afirmado que la actuación figura ya en los borradores presupuestarios gracias a sus gestiones ante el Ejecutivo, y ha acusado al conselleiro Román Rodríguez de rechazar la iniciativa en un viaje a Madrid.