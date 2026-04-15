TSXG confirma dos años y medio de cárcel a un varón por alquilar un piso falso y estafar 1.200 euros en Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que condenó a dos años y medio de cárcel a un hombre por estafar 1.200 euros con el alquiler de un piso que nunca se materializó.

En su fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Alto tribunal gallego desestima el recurso de apelación interpuesto por el varón, confirmando en su totalidad la sentencia de la Audiencia.

En ella, el tribunal consideró probado que el acusado publicó un anuncio falso en un portal inmobiliario de Internet para alquilar un piso, del cual no era propietario. Así, la víctima, que buscaba vivienda, contactó con él y le realizó varias transferencias a su cuenta bancaria, por un total de 1.200 euros, bajo la promesa de que le devolvería el dinero si el inmueble no le gustaba.

En los hechos probados se recoge que el condenado no se presentó a las citas acordadas y bloqueó a la afectada, sin devolverle el dinero. Los magistrados tuvieron en cuenta a la hora de dictar la pena la agravante de reincidencia, ya que el varón ya había sido condenado previamente por delito de estafa. Cabe destacar que en el momento del juicio el hombre estaba ingresado en prisión.

Por todo ello, fue condenado a dos años y medio de prisión, así como al pago de una multa de 1.620 euros, siendo ahora confirmado por el TSXG.

Sin embargo, la sentencia sigue sin ser firme, ya que contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.