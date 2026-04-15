Abel Caballero pone la primera piedra de la Biblioteca de Teis, en Vigo: "Tendrá mucha luz"

Primera piedra de la Biblioteca de Teis, en Vigo. Concello de Vigo

La Biblioteca Municipal de Teis ya está en marcha. El Concello, representado por Abel Caballero, puso esta mañana la primera piedra del plano constructivo del nuevo espacio de estudio y lectura, que estará ubicado en la calle Enrique Lorenzo.

Según abundó Caballero, el edificio tendrá dos pisos, espacio por el que se repartirán 86 puestos de lectura: 36 en la planta baja y 50 en la primera. También habrá lugares de almacenamiento de libros y las propias estanterías que acogerán los ejemplares de lectura.

En total, se trabajará sobre un espacio de 300 metros cuadrados en su superficie. Además, se adecuará un espacio verde al aire libre y, como obliga la ley, el conjunto se adaptará a las necesidades de las personas con movilidad reducida.

Por último, Caballero precisó que la fachada será "arquitectónicamente extraordinaria", con "grandes ventanales" y "mucha luz". Además, se ha diseñado un espacio sostenible pensado para la eficiencia energética.

Una biblioteca "fake", según el BNG

Las reacciones por parte de la oposición al anuncio de la construcción del nuevo espacio no se han hecho esperar. El BNG se mostró crítico con el alcalde, instándole "a que deixe de tomar o pelo á veciñanza" y calificando el proyecto de "biblioteca fake".

Como ha venido haciendo en los últimos meses, Xabier P. Igrexas recordó que el proyecto aprobado solo prevé "unha sala de lectura sen dotación de libros nin profesionais bibliotecarios".

Los nacionalistas insistieron en la necesidad de rectificar el proyecto y de "reiniciar" el proyecto de red municipal de bibliotecas en todos los barrios y parroquias.