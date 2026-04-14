El Concello de Vigo destina 243.000 euros a "importantes" obras de mejora en el Museo Verbum, en Samil, con el objetivo de corregir los problemas de humedades que se producen a través de la fachada de la segunda planta.

Según explicó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la obra consistirá en la sustitución de la impermeabilización actual, que funcionará como una segunda piel para proteger el edificio original, reducir la carga térmica y permitir un mantenimiento más eficaz de cara al futuro.

"Nos ocupamos de la cultura y de que esté en las condiciones que debe estar", apuntó el regidor.