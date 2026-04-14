Las ideas del Concello para la humanización de la AP-9: skatepark, zona verde y Vigo Vertical

Propuestas del Concello para el nuevo acceso de la AP-9 en Vigo Concello de Vigo

La entrada de la AP-9 en Vigo cambiará para siempre. Tras la firma del convenio de colaboración para estudiar la actuación con el Ministerio de Transportes, el Concello ya baraja diversas ideas para unir Alfonso XII y Serafín Avendaño con una senda peatonal, zonas verdes y espacios de "utilización ciudadana".

"Un cambio radical". Así de contundente se ha mostrado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante una visita a la zona en la que se ejecutarán las obras, junto a la Travesía Escolas Públicas. "Una humanización en forma muy especialmente detallada y bien hecha", ha afirmado el regidor socialista.

El Concello se ha comprometido con el Ministerio de Transportes a estudiar la humanización del tramo entre Isaac Peral y Alfonso XIII, mientras que la cartera de Óscar Puente se encargará de la mejora entre Teis e Isaac Peral. Cabe resaltar, además, que los terrenos de la AP-9 no ocupados por la carretera serán cedidos al municipio y serán integrados en zonas verdes que den "permeabilidad" a ambos lados de la autopista.

Así, la corporación local realizará los estudios de la "parte más urbana": "La parte que está en el propio corazón del centro", en palabras de Caballero. El alcalde ha asegurado que la autopista es un medio de comunicación maravilloso con un inconveniente: "Rompe Vigo".

Vista aérea de la intervención en la AP-9 Concello de VIgo

Por esta razón, el gobierno local tratará de "restañar la herida de la autopista, manteniendo, como es natural, la autopista y la fluidez en el tráfico". El objetivo municipal es conectar Isaac Peral y Alfonso XIII con una senda peatonal, zonas verdes y espacios de "utilización ciudadana".

Ideas del Concello

Aunque los usos no están decididos, el Concello ya baraja diversas ideas que el anteproyecto y el proyecto deberán definir, y ha elaborado una serie de infografías como propuesta de trabajo. En ellas, se pueden observar zonas verdes y varias sendas peatonales en el ámbito del Halo.

Conexión con Alfonso XIII Concello de Vigo

En concreto, la idea del gobierno local es construir una serie de terrazas y un camino entre árboles y césped. También humanizar y construir la calle Callao: "La parte que está llena de agujeros de tierra, porque es una calle que no es calle. Allí construyeron casas, construcciones, pero no tienen calle. Esto es Vigo, pasan cosas así", ha afirmado Caballero.

Infografía de la nueva calle Callao, en Vigo Concello de Vigo

"Los estudios nos dirán cómo hacemos", ha recalcado el regidor olívico, que ha mencionado la instalación de un skatepark como una de las ideas. "Nos dijeron: Alcalde, esto es un sitio maravilloso para pistas de skate, para O Marisquiño, para poder hacerlo aquí", ha recordado sobre una propuesta de una pareja de arquitectos de la ciudad.

Infografía humanización acceso AP-9 en Vigo Concello de Vigo

El estudio municipal estudiará cómo llevar a cabo espacios de "utilización ciudadana", así como las actuaciones de rehabilitación y de mejora energética. "Un cambio radical y total, una mejora integral", ha resumido Caballero, que también ha avanzado algunos detalles de la propuesta ministerial.

Tramo de Transportes

Caballero ha asegurado que el protocolo firmado "detalla bien" los pasos y objetivos a conseguir. Así, ha recordado que el Ministerio de Transportes ha planteado en sus tramos realizar cubriciones en zonas de "100 y 200 metros" donde se "puede hacer un parque".

Esta zona verde quedará a la altura de la autopista, mientras que la zona baja de Teis contará con ascensores que mejoren la accesibilidad y la comunicación del barrio. "Un ascensor que llega hasta la cubrición, que tiene su parte, y cruzas a la otra parte de Teis. Por tanto, habrá Vigo Vertical en esta zona", ha avanzado el alcalde.