Detenido en Vigo por propinar una paliza a un hombre y romperle la nariz y un diente

La Policía Local de Vigo detuvo a un hombre, H.W.C.C., de 39 años, por propinar una brutal paliza a otro varón, al que le rompió la nariz y le hizo perder un diente. Se le atribuye un presunto delito de lesiones.

Según informó el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril, sobre las 05:00 horas, cuando una unidad realizaba labores de vigilancia y control dentro de un dispositivo de seguridad en zonas de ocio nocturno, concretamente en la calle García Barbón.

Durante su recorrido, los agentes fueron abordados por una joven que alertó de una pelea entre varios individuos en las inmediaciones. Al llegar al lugar, localizaron a uno de los supuestos implicados, que se encontraba sin camiseta. A sus pies yacía otro hombre, inconsciente y con una fuerte hemorragia nasal.

En un primer momento, los agentes prestaron auxilio al herido y solicitaron la presencia de una ambulancia. Tras una primera exploración, los sanitarios confirmaron que presentaba fractura de los huesos nasales, la pérdida de un incisivo inferior y un traumatismo craneoencefálico a la altura de la ceja derecha. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

El detenido manifestó que había actuado en defensa propia, asegurando que el herido intentó agredirle, aunque no precisó el motivo. Sin embargo, esta versión difiere de la aportada por varios testigos, quienes afirmaron que el arrestado propinó un puñetazo a la víctima, que cayó al suelo, y que, una vez indefensa, le asestó dos fuertes patadas en la cabeza que la dejaron inconsciente.