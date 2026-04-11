La "madre" de todos los peregrinos es vasca: Maritxu encara su 56 Camino de Santiago

Cada año emprenden camino a Compostela decenas de miles de peregrinos con el objetivo de cumplir promesas, reflexionar, desconectar, cuidarse física -y mentalmente- o, simple y lícitamente, para llenar unas vacaciones.

El primer caso fue el de Maritxu Usubiaga, que, tras una promesa, inició su primera peregrinación en 2007 y, haciendo gala de carácter vasco, hoy encara la número 56 a sus 85 años. Es la "madre" de los peregrinos o todo un "Récord Guinness", en palabras de la Xunta de Galicia. "Tuve una neumonía muy fuerte y prometí a Dios que, si salía adelante, haría el Camino de Santiago". Maritxu salió adelante y cumplió su promesa no una, ni dos, sino 55 veces y ahora encara la 56. "Soy feliz haciendo el Camino".

Lo anterior hizo que la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, quisieran recibir con honores a Maritxu a su paso por la ciudad olívica. "Foi un pracer recibila no noso albergue e coñecer as súas experiencias vitais, porque é un exemplo para todos os camiñantes e demostra unha enerxía e gañas de gozar da experiencia do Camiño", señaló Ortiz. Para Sánchez, más categórica, Maritxu es la peregrina "de los récord Guinness".

Otro récord, el Camiño da Costa

La Delegación de la Xunta de Galicia en Vigo puso en valor los datos que llegan desde el Camino de la Costa en Vigo. En 2025 fueron un total de 89.511 los peregrinos que realizaron este trayecto y, este 2026, se prevé que se superen los 100.000.

Así, en lo que va de año, 7.320 personas llegaron a Santiago tras pasar por Vigo, lo que significa un aumento del 62% con respecto al año anterior. Además, este vial se consolida como el más aclamado por los extranjeros, pues el 74% de los caminantes llegan desde otros países, especialmente, Alemania, Portugal, Estados Unidos e Italia.