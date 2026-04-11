Un hombre agrede a dos mujeres, a un perro y a un policía, y amenaza a viandantes en Vigo

Según fuentes del 092, una mujer contactó con la Policía para informar que había sido atacada por el citado varón, que portaba tres cuchillos. La joven relató que estaba paseando a su perro en la calle Álvaro Cunqueiro cuando el hombre se abalanzó sobre ella, empujándola y tirándola al suelo. Además, el agresor le habría propinado también varias patadas a su perro, antes de irse en dirección a la Avenida de Camelias.

Luego, la Policía Local recibió otro aviso para acudir a la zona de las calles Zamora y Tarragona, donde el sospechoso estaba amenazando a otros viandantes. Así, en la primera de las calles el individuo atacó a otra mujer, causándole una brecha en la cabeza.

Finalmente, los agentes lo interceptaron en la calle Gran Vía y, al percatarse de la presencia policial, el hombre arremetió contra el funcionario que tenía más cerca, amenazándolo y tratando de acuchillarlo, según recogió Europa Press.

Los agentes tuvieron que utilizar sus defensas para repeler la agresión y finalmente, pese a la gran resistencia, lograron inmovilizarlo y engrilletarlo. En el transcurso de la actuación, uno de los policías resultó lesionado en una rodilla. El hombre fue detenido por un supuesto delito de atentado.