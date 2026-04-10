Transportes y Concello avanzan en la humanización del acceso de la AP-9 en Vigo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Concello de Vigo han firmado este viernes el protocolo de colaboración para la mejora, integración y humanización de la autopista AP-9V, en el acceso a la ciudad.

Así la confirmado este viernes la cartera que lidera el ministro Óscar Puente. En una nota de prensa, el Ministerio ha recordado que la AP-9 constituye el "principal eje viario de alta capacidad" de Galicia, ya que vertebra la comunidad "de norte a sur".

"En el caso concreto de Vigo, la AP-9V actúa como vía de penetración urbana, proporcionando acceso al

centro de la ciudad y a su puerto, si bien su configuración y el crecimiento urbano hacen necesario avanzar en su integración en el entorno", ha detallado Transportes en su comunicado.

El objetivo del protocolo firmado entre el Estado y el Concello es mejorar la permeabilidad de la infraestructura, su integración en el entorno urbano y reducir la contaminación acústica. Además, el acuerdo contempla la realización de estudios previos para definir las actuaciones concretas.

Infografía del proyecto Ministerio de Transportes

Estos estudios son la base de la formalización de los convenios entre Gobierno y Ayuntamiento, que definirán tanto las obras a realizar, como su financiación y la cesión de espacios al Concello de Vigo.

¿Cómo será la humanización?

Durante los estudios, el ámbito de actuación se dividirá en cuatro tramos homogéneos entre el enlace de Teis y la calle Alfonso XIII. De esta forma, las soluciones se adaptarán a las características de cada zona:

Tramo A: Enlace de Teis – Paso Superior Trap

Tramo B: Paso Superior Trapa – Enlace Buenos Aires

Tramo C: Enlace Buenos Aires – Enlace Isaac Peral

Tramo D: Enlace Isaac Peral – Calle Alfonso XIII

El Ministerio liderará los estudios en los tres primeros tramos, en coordinación con la sociedad concesionaria. Por su parte, el Concello de Vigo asumirá el liderazgo en el tramo más urbano.

Según el comunicado ministerial, se tendrá en cuenta la integración de la senda verde existente y el aprovechamiento de los espacios disponibles a los márgenes de la autopista. También estarán condicionados por la planificación urbanística municipal en desarrollo.