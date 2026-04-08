Ni pazo ni iglesia, la alternativa a la boda tradicional está en el "metro" de O Porriño: "Es diferente"

Hay tantos estilos de bodas como novios existen, a pesar de que la mayoría se mueve, en general, entre dos mundos: Los enlaces por la iglesia y los que tienen lugar en los pazos gallegos. No hay, a priori, muchas parejas que decidan salirse de esta norma no escrita, pero aquellas más transgresoras parecen haber encontrado en O Porriño su lugar ideal.

Y es que en este municipio pontevedrés se dan varios factores que hacen posible lo anterior: Un oficiante "con mucha alegría dentro" y que "cree en el amor", y un escenario tan atípico como especial. En el primer caso hablamos de Alejandro Lorenzo, regidor local, que lleva a sus espaldas, desde que es primer edil, más de 400 bodas -llegó a oficiar 15 en 15 días y siete en un solo día-.

El escenario es el templete de San Luis, obra del arquitecto Antonio Palacios y que en su día dio acceso a la primera línea del Metro de Madrid. En 1970, este arco fue desmontado y trasladado a la localidad porriñesa, erigiéndose en la capital madrileña, años después, una réplica exacta que hoy puede verse en la Gran Vía.

Templete de O Porriño. Cedida

El pasado 2025, el Consistorio realizó una adecuación de la estructura, así como de su entorno, para convertir este en un espacio clave en la localidad, con lugares pensados para el esparcimiento y disfrute, especialmente, de los más pequeños. Y, desde entonces, surgió un auténtico boom en lo tocante a la celebración de bodas: Los arcos del templete de Palacios han sido testigo de más de una docena de enlaces en estos meses, el último, el pasado domingo de Pascua.

"Sí quiero" tras 14 años

En este emplazamiento Bea y Beni se daban el "sí quiero" tras 14 años juntos y, además, la bienvenida a su pequeño Romeo. Todo ante unos 50 invitados y bajo el oficio de Alejandro Lorenzo, que daba lo mejor de sí mismo para dejarle a esta familia un recuerdo imborrable. La novia, natural de O Porriño, tuvo claro dónde quería casarse: "Es una zona histórica de aquí. Yo jugaba aquí cuando era pequeña y me juntaba con mis amigos cuando era más joven", cuenta Bea. "Ahora el alcalde hizo un lavado de cara en la zona y la orientó más hacia los niños. Yo como tengo hijos, pues lo valoro. Lo pusieron todo tan bonito que pensé 'pues ya que me voy a casar, me caso ahí'. Es algo diferente, fuera de lo común, y ese espacio, que está cerca de mi casa, lo recuerdo de toda la vida", anota.

El Concello fue además el encargado de proporcionar buena parte de la logística necesaria para el evento: Asientos, mesa y megafonía corrieron por su cuenta. "La verdad que en todo lo que nos pudieron ayudar lo hicieron", reconoce Bea.

Bodas en O Porriño, en abril de 2026. Cedidas

Desde Madrid para casarse en O Porriño

La pasada semana también se casaba en O Porriño una pareja de madrileños que, sin más vinculación con la tierra que su amor por ella o su tradición de pasar las vacaciones aquí, quisieron que Alejandro Lorenzo los casara tras escuchar sus palabras sobre el amor y las bodas en la radio. Se trata de Carmen y Nacho: "Estando en Madrid escuchamos una entrevista que Carlos Alsina le hizo en Onda Cero al alcalde de O Porriño y como no queríamos hacer una boda tradicional le dije a mi marido: '¿Y si subimos a O Porriño?' y él me dijo '¡Pues subimos!' El alcalde de Porriño es muy majo. La boda la hizo muy bonita, nos gustó muchísimo", cuenta Carmen.

En este caso la boda, que se celebró tras 18 años de noviazgo, fue más pequeña, con apenas siete invitados, aunque seguramente se celebre otra fiesta en Madrid con toda la familia. "En su entrevista nos transmitió que creía en el amor y que oficiaba bodas porque verdaderamente le gustaba", dice Carmen en alusión a Alejandro Lorenzo. "Y es que además tenemos pasión por Galicia", añade.

Cuatro bodas el pasado fin de semana

Tan solo el pasado fin de semana, el alcalde y oficiante oficial de bodas, Alejandro Lorenzo, presenció el sí quiero de cuatro parejas. "Ahora también me llaman para la renovación de votos. Yo no sabía ni siquiera que existía eso", cuenta Lorenzo entre risas. "A mí me gusta que la gente disfrute y al final una boda es un momento mágico para una pareja", añade el alcalde porriñés, quien confiesa que ha habido novios que han optado por cambiar el horario previsto solo para que le diera tiempo a llegar a él. "Yo siempre digo que tengo 16 concejales, que vaya otro, pero se ve que me quieren a mí para esto", cuenta con humor.