Caballero vuelve a pronunciarse sobre el aeropuerto: "No podemos permitir que frenen los vuelos de Vigo"

La polémica en torno al aeropuerto de Vigo continúa de plena actualidad tras la propuesta del Clúster de Turismo de Galicia, que planteaba una posible especialización de los aeropuertos gallegos, orientando la actividad de la terminal viguesa principalmente hacia los viajes profesionales y de negocios.

Así, este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a cargar contra el Partido Popular y la Xunta de Galicia por su postura respecto al aeropuerto de la ciudad, denunciando lo que considera una estrategia para limitar el desarrollo de conexiones aéreas.

Según afirmó, existe una "complicidad" entre el PP y el Clúster de Turismo de Galicia para frenar la implantación de vuelos en Vigo. Caballero criticó especialmente las declaraciones del presidente gallego, Alfonso Rueda, quien, a su juicio, mostró comprensión hacia las críticas del sector turístico. "Cuando la crítica es para que Vigo pierda vuelos, no me parece bien, me parece fatal", señaló.

El regidor fue más allá al calificar al Clúster de Turismo como una "plataforma política de la Xunta", acusándolo de intentar perjudicar la conectividad aérea de la ciudad. En este sentido, aseguró que, de no haber intervenido desde el Ayuntamiento, "se frenarían vuelos en Vigo", mientras que el PP "permanece callado" y la Xunta adopta una actitud "comprensiva y tolerante".

Caballero también defendió el papel de Vigo como motor turístico de Galicia, sugiriendo que desde el PP existe incomodidad ante esta posición. "No soportan que Vigo sea la primera ciudad turística de Galicia", afirmó, reivindicando la necesidad de contar con vuelos de negocios, turismo y congresos.

Por último, exigió a la Xunta y a la Diputación que apoyen económicamente las conexiones aéreas desde Vigo, en línea con lo que, según recordó, ya se hace en otras ciudades gallegas como Santiago o A Coruña. "Tienen que apoyar a Vigo exactamente igual", concluyó, acusando a las administraciones autonómicas de mantener un "no permanente" hacia la ciudad.

El PP de Vigo, por su parte, ha expresado su profundo rechazo a la propuesta y pidió a la Xunta de Galicia que deje clara su posición respecto al proyecto, que es "contraria a su apoyo".

Propuesta del Clúster de Turismo

El Clúster de Turismo ha propuesto la especialización de los aeropuertos gallegos, orientando la actividad de la terminal viguesa hacia los viajes profesionales y de negocios. El documento del Clúster recoge las conclusiones de una mesa de expertos y plantea hasta ocho líneas de actuación, con el fin de lograr mayor coordinación entre Peinador, Alvedro y Lavacolla. Fomentar un uso complementario de las infraestructuras, mejorar la accesibilidad y aumentar las frecuencias hacia mercados prioritarios son algunos de los objetivos.

Además de la especialización de las terminales gallegas, han propuesto la creación de un interlocutor profesional especializado en la captación de rutas aéreas. Esta figura contaría con capacidad de negociar con aerolíneas, operadores turísticos y destinos estratégicos.

También plantean la implicación directa del sector en la promoción del destino. Empresas y entidades plantean participar en presentaciones, encuentros profesionales y acciones en mercados estratégicos, reforzando una imagen de unidad ante las aerolíneas.

El documento incluye también otras líneas de trabajo, como la mejora de la intermodalidad terrestre, el refuerzo de conexiones con grandes hubs internacionales, la colaboración con el aeropuerto de Oporto o el impulso de programas para fortalecer la conectividad fuera de la temporada alta.