Regresan las lluvias a Vigo: Abril cumple con su dicho y devuelve el protagonismo a los paraguas

Hay dichos que perduran con el paso de los años por un motivo. Dicen que en abril las aguas se cuentan por mil y parece que este año no será diferente. La inestabilidad volvió a hacer acto de presencia este lunes a última hora y continuará, al menos, en las próximas.

Hoy se esperan lluvias para toda la jornada y un retroceso en los mercurios: que pasarán de los 27 de este lunes a no más de 18 para hoy. Eso sí, la sensación térmica en la ciudad olívica no refleja en vivo esta caída.

Mañana miércoles la situación será prácticamente idéntica aunque, eso sí, las temperaturas seguirán en caída: Llegarán a los siete de mínima y retrocederán hasta los 17 en la máxima.

Según las previsiones actuales, parece que habrá un nuevo cambio de tónica el jueves. Las mínimas ascenderán hasta los 10 grados y las máximas subirán un nuevo repunte, hasta los 26 grados.