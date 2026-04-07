Extinguido el incendio de Ponteareas (Pontevedra) que afectó a 750 hectáreas

Varias personas intentan sofocar el fuego en el incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas. Elena Fernández - Europa Press

El fuego que se originó ayer en el monte Galleiro, en la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas, ha sido extinguido este martes a las 17:46 horas.

Finalmente, las llamas afectaron a una superficie de 750 hectáreas de los términos municipales de Ponteareas, Pazos de Borbén y Mos. De ellas, 550 son monte arbolado y 200 de raso.

El incendio se inició el lunes a las 14:47 horas y desde la Consellería do Medio Rural fue necesario decretar la Situación 2 como medida preventiva por la cercanía de las llamas al núcleo del Galleiro, en Pazos de Borbén, y que fue desactivada ayer a las 23:30 horas.

Para la extinción del fuego se movilizaron 6 técnicos, 18 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 5 helicópteros y 6 aviones.

Las primeras hipótesis apuntan a la intencionalidad de este incendio, a la espera de que la investigación confirme esta sospecha.