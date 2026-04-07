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Extinguido el incendio de Ponteareas (Pontevedra) que afectó a 750 hectáreas
El fuego, que se inició el lunes a las 14:47 horas, fue extinguido a las 17:46 horas tras afectar a los términos municipales de Ponteareas, Pazos de Borbén y Mos
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El fuego que se originó ayer en el monte Galleiro, en la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas, ha sido extinguido este martes a las 17:46 horas.
Finalmente, las llamas afectaron a una superficie de 750 hectáreas de los términos municipales de Ponteareas, Pazos de Borbén y Mos. De ellas, 550 son monte arbolado y 200 de raso.
El incendio se inició el lunes a las 14:47 horas y desde la Consellería do Medio Rural fue necesario decretar la Situación 2 como medida preventiva por la cercanía de las llamas al núcleo del Galleiro, en Pazos de Borbén, y que fue desactivada ayer a las 23:30 horas.
Para la extinción del fuego se movilizaron 6 técnicos, 18 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 5 helicópteros y 6 aviones.
Las primeras hipótesis apuntan a la intencionalidad de este incendio, a la espera de que la investigación confirme esta sospecha.