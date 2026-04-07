Desactivado el nivel dos de emergencia en el incendio de Ponteareas (Pontevedra)

El fuego que, a esta hora, asola Ponteareas, ha arrasado ya unas 600 hectáreas de terreno. Con todo y al apreciarse una reducción del riesgo derivado de esta situación, se ha procedido a desactivar el nivel dos de emergencia.

El de Ponteareas es uno de los incendios que se mantienen activos en Galicia -además de los de A Laracha y Carballo, en A Coruña-. Se activó a las 14:47 horas de este lunes y, por el momento, no ha sido extinguido.

Inicialmente, el fuego afectó al monte Galleiro pero, ante la proximidad de las llamas al núcleo que lleva el mismo nombre, en el municipio de Pazos de Borbén, la Consellería do Medio Rural decretó la Situación 2, ya desactivada desde las 23:30 horas del lunes. También ha afectado al término de Mos.

En su extinción trabajan 13 agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, dos palas, cuatro técnicos, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones, tal y como ha recogido Europa Press. La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, explicó que los medios "están intentando controlar" el fuego, pero la situación está "complicada" por el viento. Asimismo, la regidora informó de que ha sido necesario desalojar por precaución a un vecino con movilidad reducida en el lugar de Mouro.

Las primeras hipótesis apuntan a la intencionalidad de este incendio, aunque será la investigación la que confirme esta sospecha.