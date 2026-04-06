Un frente frustra el sueño veraniego de Vigo: Hoy se alcanzarán los 27 grados, pero lloverá

Después de una Reconquista y una Semana Santa para enmarcar en lo tocante a lo meteorológico, parece que, en las próximas horas, habrá un cambio de tendencia que frustrará en Vigo el sueño veraniego y los planes de playa.

Eso sí, las previsiones apuntan a que ese cambio de tónica se producirá de cara al segundo tramo del día, por lo que todavía será posible disfrutar, al menos por unas horas, del buen tiempo reinante.

Para el arranque de la semana se auguran unas temperaturas máximas que podrían alcanzar los 27 grados. Las mínimas, por contra, se quedarán en los 15 grados. Con todo, de cara al final del día se esperan lluvias en forma de chubascos.

Mañana martes se consumará el cambio de tónica: Los cielos estarán cubiertos durante todo el día, si bien las lluvias no serán demasiado persistentes. Los termómetros sufrirán un importante retroceso, cayendo la máxima casi 10 grados. La mínima también bajará, hasta los 10 grados.

Llegando al ecuador de la semana tendremos que seguir abrigados: La máxima no sobrepasará los 19 grados, mientras que la mínima seguirá en caída libre, hasta los siete grados. Seguirá lloviendo, aunque se prevé una remisión en este sentido.