Caballero defiende Peinador y carga contra el Clúster de Turismo: "Lacayo de la Xunta"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, acusó este lunes al Clúster de Turismo de Galicia y a la Xunta de "atacar" al Aeropuerto de Vigo, deslizando la existencia de acuerdos millonarios entre ambas entidades que vienen a refundar, según Caballero, la existencia de un frente común para que la ciudad olívica "no tenga vuelos turísticos" y que se evite, así, la consolidación de Vigo en su faceta más turística.

Caballero insistió en que, actualmente, "Vigo es el principal destino turístico de Galicia. ¿Qué es eso de que los vuelos turísticos se tengan que ir a otro sitio?" Caballero censuró a ambas entidades: "Hablan de localismo. Localismo es cuando la Xunta paga vuelos en Santiago y no los paga en Vigo. Y eso es lo que llevan haciendo años. Deben financiar en Vigo los mismos vuelos que en Santiago. Les voy a pedir la cuentita de lo que le deben a Vigo. El Clúster es un lacayo de la Xunta", manifestó Caballero. "Tenemos cada vez más turismo y todo lo hacemos desde Vigo. Mienten diciendo que todos los aeropuertos perdieron. El de Vigo, en 2025, aumentó un 5,3% con respecto al 24", anotó.

Por otro lado, el primer edil vigués criticó a ambas entidades por diferenciar entre vuelos turísticos y vuelos de negocios: "¿Cómo los diferencian? ¿Piden un tíquet para ver a dónde va la persona? No. La gente saca billetes. Y yo quiero que saquen billetes para pesca, turismo, congresos y negocios que tenemos más que nadie", insistió Caballero.

Un "absoluto disparate", dicen en el BNG

En la misma línea, el BNG de Vigo calificó de "absoluto disparate" la propuesta del Clúster de prescindir de conexiones turísticas en Peinador, teniendo en cuenta, aseveraron, "que representan case o 60% do fluxo de pasaxeiros da terminal viguesa".

Con todo, los nacionalistas se mostraron críticos con los que "aprovechan" esta situación para enrocarse políticamente e instaron a la Xunta a hacer efectivo "o seu recente compromiso de establecer un marco de cooperación cos concellos e outras administracións para a captación e consolidación de destinos aeroportuarios, a través dun fondo económico a nivel galego". Según el BNG, el Gobierno galego "leva anos de brazos caídos, derivando aos concellos unha cuestión que non é competencia municipal".

Con todo, Xabier P. Igrexas, voceiro local, defendió la necesidad de avanzar en un sistema aeroportuario gallego "integral, que teza sinerxías entre as tres terminais galegas e que evite a competencia interna entre Peinador, Lavacolla e Alvedro. O competidor de Peinador non é Santiago nin A Coruña. A competencia, para as tres terminais galegas, é o Sá Carneiro do Porto".