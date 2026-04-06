Caballero aprueba la mayor inversión en asfaltado de la historia de Vigo: 2,5 millones para renovar 40 calles

El Concello de Vigo ha aprobado este lunes los proyectos para la renovación del aglomerado en numerosas vías del casco urbano de la ciudad, en una actuación que supondrá la mejora, asfaltado y reforma de un total de 40 calles municipales.

Según informó el alcalde, Abel Caballero, la inversión destinada a este plan asciende a 2,5 millones de euros, lo que, según destacó el regidor, convierte esta intervención en la mayor realizada hasta la fecha en materia de asfaltado en Vigo. Entre las calles incluidas se encuentran Martín Echegaray, Pizarro, Vázquez Varela, Barcelona, Ecuador, Estrada, Torrente Ballester, Luis Braile, Menéndez Pelayo, Paraguay, Santander, Simón Bolívar, Zaragoza, Chile o Amor Rubial, además de otras vías y caminos repartidos por distintos puntos de la ciudad.

Caballero explicó que en esta fase se han aprobado los proyectos, por lo que el siguiente paso será su licitación. El inicio de las obras está previsto para finales del verano y tendrán una duración aproximada de cuatro meses. De cumplirse estos plazos, las actuaciones estarán finalizadas antes de que termine el año, dejando estas calles "humanizadas, asfaltadas y en magníficas condiciones", en palabras del alcalde.