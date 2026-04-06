Arde el sótano de una vivienda en Gondomar (Pontevedra) que tenía una caldera de gasóleo dentro

Gran susto el que se vivió en las últimas horas en Gondomar con el incendio, cuyas causas se desconocen, que arrasó el sótano de una vivienda. Además, el fuego dejó sin electricidad a toda la casa, tras afectar el mismo a la acometida.

Para atender este suceso fue necesario movilizar a efectivos de los parques del Baixo Miño y O Morrazo, así como al GES de O Val Miñor. En este sentido, el 112 recibió el aviso y movilizó a todos estos efectivos a las 15:45 horas de este pasado domingo.

Fue el propio afectado el que dio la voz de alarma, indicando que no había gente dentro del inmueble pero sí mucho humo. Además, un vecino informó del mismo fuego y aseguró que había mucho material inflamable e incluso una caldera de gasóleo.

Debido a la potencial gravedad, el centro de emergencias coordinó un amplio dispositivo en el que, además de los efectivos de extinción movilizados, fueron informados los Bomberos de Vigo y el GES de Mos; los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, y voluntarios de Protección Civil de Val Miñor. Con todo, no hubo que lamentar daños personales.