Vigo despide la Semana Santa con la Procesión del Encuentro en Bouzas

La Semana Santa llega a su fin este domingo, Domingo de Pascua. Después de una intensa semana de programación religiosa en Vigo, las procesiones concluyen con la tradicional Procesión del Encuentro, que rodeó la iglesia de San Miguel de Bouzas a las 13:00 horas.

El acto, al que acudieron numerosos fieles y representantes políticos, estuvo marcado por la solemnidad y la emoción propias de esta jornada tan significativa para la comunidad cristiana. Durante el recorrido -que dio la vuelta a la iglesia-, las imágenes procesionales avanzaron acompañadas por el recogimiento de los asistentes, que siguieron el desarrollo del encuentro con respeto y devoción.

Con esta procesión se pone el broche final a una Semana Santa que, un año más, ha destacado por la participación y el arraigo de las tradiciones en la parroquia.