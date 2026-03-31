Abel Caballero sobre la Reconquista 2026 de Vigo: "Fue apoteósico"

De "apoteósico" ha calificado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, la celebración de la Reconquista de este año, con "más gente que nunca", lo que se ha reflejado en algunos datos que ha avanzado.

Caballero ha celebrado el "éxito" de la fiesta con un nivel de ocupación hotelera que fue "altísimo" y los viajes en Vitrasa, "comparando este sábado con un festivo normal", aumentaron un 219%, según el regidor.

Además, ha recordado que el Pleno municipal ha aprobado que tanto Xunta como Diputación igualen la cantidad aportada por el Concello a la Reconquista, "por encima de 250.000 euros". Por esto, el alcalde ha calculado que la Xunta "debe" 1 millón de euros por los últimos 4 años, mientras que la Diputación, "pongamos medio millón de euros" por los dos años anteriores.

Para esto, les enviará un convenio para que "aporten esta cifra al Concello y el Concello lo ponga a disposición de la fiesta", un coste que ha señalado que se destina a Policía, limpieza, recogida de basura y protección civil.

"Va a ser fiesta de interés turístico internacional, estén la Diputación y la Xunta o no estén", ha sentenciado Caballero, que ha señalado que "en estos momentos no reunimos los requisitos para serlo", así que igual que él se "encargó" de que la Reconquista fuese de interés turístico nacional, hará igual para presentarlo "cuando sea el momento para ganar".