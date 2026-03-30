Cierra al tráfico una calle del Casco Vello de Vigo en abril por trabajos arqueológicos

Los trabajos arqueológicos de los locales de dos calles del Casco Vello afectarán al tráfico a lo largo de casi todo el mes de abril.

Los trabajos que realizarán desde Patrimonio Histórico serán en dos calles, Carral y Laxe, pero sólo en esta última se cerrará el acceso a los vehículos.

Según ha informado el Concello, el acceso será exclusivo para garajes, servicio público y carga y descarga desde el próximo lunes, 6 de abril, y hasta el 30 de abril.

El acceso por el norte, en el encuentro entre Carral y A Laxe, será sólo para emergencias de los bomberos.

En el caso de los establecimientos de hostelería que se encuentran en la mitad de la calle, la Cantina Argentina y Tiquismiquis, el acceso de los suministros será por la calle Baixada á Fonte y Travesía do Cónsul. Por el sur, desde la calle Oliva, sólo tendrán acceso los bomberos y los vehículos que vayan al garaje del Palacio de la Oliva, al almacén del Palacio por la calle Xoanelo y Fundación Menela, con salida por el mismo lugar.