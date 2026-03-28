Un surfista fallece en la playa de Oia (Pontevedra): sus compañeros lo sacaron del mar

Un surfista ha fallecido este sábado por la mañana en una playa de Oia, en la provincia de Pontevedra. Otros surfistas que se encontraban en la zona han ayudado a sacar a la persona del mar, aunque no han podido salvarle la vida.

Así lo ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, en el que han detallado que han recibido el aviso del suceso sobre las 11:30 horas. Entonces, un particular ha alertado de que había una persona desmayada en el agua, al lado de la playa de Porto Senín.

A continuación, Emergencias ha informado al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que ha acudido hasta la zona con el helicóptero medicalizado con base en Ourense. También se ha movilizado al Grupo Acuático del GES da Guarda y a la Guarda Civil.

Finalmente, la persona ha sido rescatada del agua por otros surfistas. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencias, solo han podido confirmar su fallecimiento.