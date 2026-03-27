Vigo inaugura el fin de semana grande de la Reconquista con el Casco Vello lleno de ambiente

Tras una semana de programación, la Reconquista de Vigo 2026 da la bienvenida a su fin de semana grande, en el que se concentran la mayoría de las representaciones oficiales. El pistoletazo de salida se dio a las 17:00 horas con la apertura de los puestos, momento en el que el Casco Vello comenzó a llenarse de ambiente festivo.

En los primeros compases de la celebración, las calles del centro histórico ya estaban repletas de vigueses que no quisieron perderse ni un solo instante de su fiesta por excelencia. Ataviados con trajes tradicionales o con ropa de calle, cientos de personas celebran la expulsión de las tropas napoleónicas de la ciudad en 1809.

Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que a primera hora de la tarde recorrió los distintos puestos del recinto, saludó a los vecinos y se sumó al ambiente festivo, disfrutando de la música y la animación de la jornada.

Programación completa

Viernes, 27 de marzo

De 11:00 a 23:30: Mercado tradicional y la zona infantil (plaza do Berbés)

Durante todo el día habrá ruadas de gaiteros, actuaciones en los torreiros de la Puerta del Sol, Eduardo Chao y Plaza dos Ratos. En el Berbés se celebrará el asalto al carro

Sábado, 28 de marzo

11:00 horas: Apertura del mercado.

11:30 horas: O Fiadeiro organiza una foliada infantil en el Paseo de Alfonso

12:00 horas: Representación del Asalto al carro en la Plaza do Berbés

12:00 horas: Actuación infantil Peter Punk en el torreiro de la Plaza dos Ratos

12:30 horas: Actuación de la Banda de Zanfoñas de la ETRAD, en el torreiro de la Puerta del Sol

13:00 horas: Taller de baile en el torreiro de Eduardo Chao

13:15 horas: Actuación de "Arghalleiros", en el torreiro de Eduardo Chao

16:00 horas: Taller de danzas del mundo en el torreiro del Berbés

16:30 horas: Actuación del mago Kali en e torreiro de la Praza dos Ratos

17:00 horas: Actuación de Ferreñas da Oliveira

18:00 horas: Asalto al carro de suministros en el Paseo de Alfonso

21:00 horas: Actuación de Tarambainas en el torreiro de la Plaza do Berbés

23:30 horas: Cierre del mercado

Domingo, 29 de marzo