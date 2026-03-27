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Vigo inaugura el fin de semana grande de la Reconquista con el Casco Vello lleno de ambiente
Cientos de personas celebran la expulsión de las tropas napoleónicas de la ciudad en 1809
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Tras una semana de programación, la Reconquista de Vigo 2026 da la bienvenida a su fin de semana grande, en el que se concentran la mayoría de las representaciones oficiales. El pistoletazo de salida se dio a las 17:00 horas con la apertura de los puestos, momento en el que el Casco Vello comenzó a llenarse de ambiente festivo.
En los primeros compases de la celebración, las calles del centro histórico ya estaban repletas de vigueses que no quisieron perderse ni un solo instante de su fiesta por excelencia. Ataviados con trajes tradicionales o con ropa de calle, cientos de personas celebran la expulsión de las tropas napoleónicas de la ciudad en 1809.
Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que a primera hora de la tarde recorrió los distintos puestos del recinto, saludó a los vecinos y se sumó al ambiente festivo, disfrutando de la música y la animación de la jornada.
Programación completa
Viernes, 27 de marzo
- De 11:00 a 23:30: Mercado tradicional y la zona infantil (plaza do Berbés)
- Durante todo el día habrá ruadas de gaiteros, actuaciones en los torreiros de la Puerta del Sol, Eduardo Chao y Plaza dos Ratos. En el Berbés se celebrará el asalto al carro
Sábado, 28 de marzo
- 11:00 horas: Apertura del mercado.
- 11:30 horas: O Fiadeiro organiza una foliada infantil en el Paseo de Alfonso
- 12:00 horas: Representación del Asalto al carro en la Plaza do Berbés
- 12:00 horas: Actuación infantil Peter Punk en el torreiro de la Plaza dos Ratos
- 12:30 horas: Actuación de la Banda de Zanfoñas de la ETRAD, en el torreiro de la Puerta del Sol
- 13:00 horas: Taller de baile en el torreiro de Eduardo Chao
- 13:15 horas: Actuación de "Arghalleiros", en el torreiro de Eduardo Chao
- 16:00 horas: Taller de danzas del mundo en el torreiro del Berbés
- 16:30 horas: Actuación del mago Kali en e torreiro de la Praza dos Ratos
- 17:00 horas: Actuación de Ferreñas da Oliveira
- 18:00 horas: Asalto al carro de suministros en el Paseo de Alfonso
- 21:00 horas: Actuación de Tarambainas en el torreiro de la Plaza do Berbés
- 23:30 horas: Cierre del mercado
Domingo, 29 de marzo
- Durante todo el día, además de las actividades de los puestos del mercado tradicional, habrá ruadas de gaiteros, actuaciones infantiles y salidas de peixeiras y verduleiras.
- 18:00 horas: Representación de la Reconquista de Vigo desde la Puerta del Sol