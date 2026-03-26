Feministas tapan tres estatuas de Vigo con burka en protesta por la situación de las mujeres afganas

Las estatuas de Julio Verne, Manuel de Castro y los Redeiros han aparecido esta noche tapadas con un burka. Feministas han llevado a cabo esta acción de protesta para exigir a los gobiernos europeos que actúen ante la vulneración de derechos de las mujeres en Afganistán.

En mayo de 2021, las tropas estadounidenses y de la OTAN abandonaron el país asiático y lo dejaron en manos de los talibanes, cuyo régimen ha ejecutado numerosas leyes que vulneran los derechos básicos de las mujeres. "Las tratan casi peor que a los camellos", ha señalado una de las activistas a Treintayseis.

El acto de protesta ha sido llevado a cabo por un grupo de "feministas radicales" —así se definen— que participan en diversas plataformas de la ciudad, en el marco del movimiento internacional Todas a Bruselas. Piden a los gobiernos europeos que no "abandonen" a las mujeres afganas y presionen al régimen talibán.

De hecho, un grupo de 30 mujeres ha viajado desde diversos puntos de España a Bruselas este jueves para concentrarse frente a la Unión Europea y exigir medidas. Este movimiento surgió el pasado 5 de octubre con un post en Instagram, a partir del cual se ha tejido una red feminista por todo el territorio nacional para llevar a cabo estas acciones de protesta.

Estatuas de Cangas, Moaña, Pontevedra y O Porriño también han aparecido con un burka, así como en otras 15 localidades del Estado: Sevilla, Gasteiz, Almería, A Coruña, Pamplona, La Rioja, Zaragoza, Madrid, Castellón, Bilbao, Burgos, Granada, Elche, Lucena y en el litoral catalán.