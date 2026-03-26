Un accidente entre un camión de bomberos y dos coches deja dos heridos en Vigo EP

Al menos dos personas han resultado heridas en la tarde de este jueves después de que un camión de bomberos impactase contra dos vehículos en el barrio vigués de Coruxo.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron minutos después de las 16:00 horas en el punto kilométrico 4 de la PO-325.

La persona que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias explicaba que un camión de bomberos había chocado contra dos coches, pudiendo estar atrapado y herido al menos uno de los conductores de los turismos.

Hasta el punto se desplazaron varias ambulancias de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vigo, la Policía Local y la Guardia Civil.

Testigos presenciales de los hechos han indicado a Europa Press que al menos dos personas fueron atendidas por los sanitarios, teniendo que ser uno excarcelado.