Abel Caballero, tras la carta de la RFEF: "Vigo será bimundialista, nuestro proyecto es imbatible"

El regidor olívico, Abel Caballero, compareció esta mañana para asegurar que fue a través de los medios de comunicación que conoció "la apuesta por Vigo" de la Federación Española como sede del mundial de fútbol de 2030 y la "comunicación oficial" que pretende hacer a la FIFA.

"Debo decir que es una muy buena noticia, una gran noticia, y la recibimos con agrado y entusiasmo. Llevamos tiempo peleando esto, pero llega con dos años de retraso", lamentó el alcalde vigués. "Otras sedes dispusieron de dos años de tiempo más del que dispone la sede de Vigo. Incluso, todo lo que sabemos ahora lo sabemos a través de los medios. Urge que la Federación se dirija a nosotros para comunicarnos que somos ciudad sede y también que tengamos una reunión con ellos para conocer protocolos y actuación. Hicimos preguntas al respecto y no nos contestaron. ¡Mira que se lo dijimos veces! ¡Que le dijeran a la FIFA que Vigo optaba! Ya tendríamos una parte del recorrido hecho", añade.

Con todo, Caballero se dirigió a la ciudad para decirle que "el proyecto de Vigo para el Mundial es imbatible. Seguimos y seguiremos a toda premura y dando los pasos que nos quedan por dar".

Gol está "en tiempo y forma" y, además, Caballero puntualizó que "en un breve espacio de tiempo iniciaremos el traslado del colector frente a Tribuna, que costará 3,5 millones de euros. "También tenemos un anteproyecto de la grada de Tribuna. Quiero decirle a la ciudad que Vigo está en condiciones de cumplir todos los requisitos de la FIFA para ser sede del Mundial, pero nos dan dos años menos que al resto de sedes", concluyó Caballero, quien adelantó su agradecimiento a Milagros Tolón, ministra de Educación y Deportes, así como al presidente del Consejo Superior de Deportes por el apoyo recibido. "Vamos a ser una ciudad bimundialista", ensalzó.

Reacción de PP de Vigo

La portavoz del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha pedido "acelerar la maquinaria administrativa para cumplir con el deseo de la ciudad para repetir un hito histórico, para albergar un Mundial de fútbol masculino como ya ocurrió en 1982".

Con todo, Sánchez urgió a Caballero el proyecto constructivo, pues, según remarcó "es lo único que impide avanzar para que las administraciones que se tienen que involucrar en la financiación puedan comprometer su apoyo". A este respecto, la portavoz del PP ha dicho que el Concello de Vigo "no ha enviado los documentos para reformar la grada de Tribuna del estadio de Balaídos ni tampoco el proyecto para reubicar los colectores de saneamiento de Tribuna que se le solicitó hace casi cinco meses".

Con todo esto, el PP de Vigo exigirá en el pleno de la corporación municipal, que se celebrará el lunes 30 de marzo, que el gobierno de Caballero elabore un plan de actuación, con plazos y presupuestos, que permita completar a tiempo las obras necesarias para que Vigo sea sede del Mundial 2030.

Caballero volvió a acusar esta mañana a Xunta y Diputación de no querer pagar la citada reforma.