Nuevo radar de la VG-20 en Vigo: este es el día que comenzará a multar Google Maps

El último radar de control de velocidad instalado en las carreteras de Vigo comenzará a multar esta semana, después de un primer mes en el que se ha notificado, no sancionado, a aquellos conductores que excedían el límite de velocidad.

Se trata del radar situado en el punto kilométrico 10, 280 D de la VG-20; es decir, a unos metros del desvío para acceder al Hospital Álvaro Cunqueiro, antes de llegar al viaducto de O Porto.

El dispositivo fijo está ubicado en una zona en la que la velocidad se reduce hasta los 70 kilómetros por hora; en la vía, la velocidad va descendiendo progresivamente: 120, 100 y 80, hasta llegar a los 70 kilómetros por hora.

Después de activarse el 27 de febrero, durante el primer mes no ha tramitado denuncias, pero a partir de este viernes, 27 de marzo, comenzará a sancionar a aquellos que excedan del límite marcado.