Vitrasa recupera la línea Especial Reconquista para facilitar la movilidad urbana en las fiestas

Vigo encara uno de sus fines de semana grandes: La fiesta de la Reconquista que, si el pronóstico se cumple, se celebrará bajo una influencia anticiclónica que permitirá disfrutar de esta recreación histórica.

Vitrasa, la concesionaria del servicio de transporte urbano en la ciudad, reforzará sus líneas para favorecer la participación en el evento. Este refuerzo se concentrará del viernes, día 27 de marzo, al domingo, día 29.

En lo tocante al servicio diurno, el mayor refuerzo se realizará el sábado, jornada de mayor afluencia, pero también el viernes y el domingo. Afectará a las líneas C1 y L5 y a la línea especial "Reconquista".

El sábado la línea C1 contará con autobuses articulados y también se incrementará el servicio en la línea 5. Además, se habilitará la línea Especial Reconquista que, el sábado, día 28, recorrerá las calles Porriño, Baiona, Redondela, Avda. de Castelao, Avda. das Camelias, Venezuela, Gran Vía, Colón, Urzáiz y T. de Vigo, 193 -en la ida-, y T. Vigo 193, Urzáiz, Policarpo Sanz, Praza Compostela, Cánovas del Castillo, Ricardo Gaiteiro Portela, Torrecedeira, Coruña, Praza América, Avda. de Castelao y Porriño, en la vuelta.

Las salidas desde la rúa Porriño serán a las 16:18 horas, 16:53 horas, 17:27 horas, 18:00 horas, 18:35 horas, 19:08 horas, 19:42 horas, 20:14 horas, 20:48 horas, y 21:19 horas. Por contra, las salidas desde Travesía de Vigo se efectuarán a las 17:00 horas, 17:35 horas, 18:09 horas, 18:42 horas, 19:17 horas, 19:50 horas, 20:24 horas, 20:56 horas, 21:30 horas y 22:01 horas.

En lo tocante al servicio nocturno, éste se verá reforzado en la línea C1 en las noches del viernes y del sábado. Habrá también un autobús adicional. Las líneas N1 y N4 mantendrán su servicio habitual.

Estos serán los itinerarios de las líneas C1, N1 y N4:

C1: PRAZA AMÉRICA - Coruña - Praza E. Fadrique - Torrecedeira - Gaiteiro Ricardo- Portela - Berbés - Cánovas Castillo - García Olloqui - Reconquista - Policarpo Sanz - Colón - Urzáiz - Gran Vía - P. España - San Amaro - Barcelona - Pintor Laxeiro - Camelias - López Mora - PRAZA AMÉRICA.

N1: SAMIL (1ª Parada Avda. Europa) - Avda. Europa - Avda. Castelao - Pza. América (túnel) - Camelias - Venezuela - Gran Vía - Urzáiz - Príncipe - Urzáiz - Trav. Vigo - Buenos Aires - Sanjurjo Badía - G. Barbón - P. Sanz - V. Moreno - García Olloqui - C. Castillo - Beiramar - G. Ricardo Portela - Torrecedeira - P. E. Fadrique - T. Alonso - Camilo Veiga - Avda. Atlántida - SAMIL.

N4: TEIXUGUEIRAS - Limpiño - Circunvalación - Porriño - Baiona - Redondela - Avda. Castelao - Martín Echegaray - Manuel de Castro - Estadio Balaídos - Avda. Fragoso - Praza América - Coruña - Torrecedeira - Gaiteiro R. Portela - Berbés - Cánovas Castillo - García Olloqui - Reconquista - Policarpo Sanz - Colón - Urzáiz - Travesía de Vigo - Jenaro de la Fuente - Martínez Garrido - GREGORIO ESPINO - Gregorio Espino (Túnel) - Travesía de Vigo - Urzáiz - República Argentina - García Barbón - Policarpo Sanz - Velázquez Moreno - García Olloqui - Cánovas Castillo - Beiramar - Gaiteiro R. Portela - Torrecedeira - Coruña - Praza América - Avda. Fragoso - Manuel de Castro - Martín Echegaray - Avda. Castelao - Avda. Europa - Circunvalación - Limpiño - TEIXUGUEIRAS.