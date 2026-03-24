Vigo nombra al periodista Fernando Franco Vigués Distinguido a título póstumo

El periodista Fernando Franco, fallecido este mes de marzo a los 75 años de edad, será homenajeado en su ciudad natal. El pleno de Vigo ha aprobado este martes por unanimidad nombrarle Vigués Distinguido a título póstumo.

Como informa Europa Press, todos los grupos han votado 'sí' a la concesión de este galardón, propuesto por los socialistas, en una sesión extraordinaria celebrada este martes.

Durante el debate, tanto el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, como la del PP, Luisa Sánchez, y el del PSOE, Carlos López Font, han puesto en valor todos los méritos por los que Franco merece este reconocimiento al ser el "cronista de la ciudad".

Sin embargo, Sánchez e Igrexas han lamentado que el gobierno local justificase la semana pasada el rechazo a las propuestas de la oposición de Vigueses Distinguidos debido a que ya se concedían demasiados galardones y ahora se suma uno más.

Al respecto, desde el Bloque han solicitado un reglamento que ordene estas distinciones para que no queden "secuestradas" por el "sectarismo" y el "absolutismo antidemocrático".

Sánchez también ha criticado que el gobierno de Abel Caballero concediese más de cien galardones en los últimos seis años y no tuviese "ni un hueco" para entregárselo a Franco en vida.

López Font ha reprochado las palabras de la oposición, tachándolas de "hipócritas" al "mezclar" halagos a Fernando Franco con "polémicas".