Cae al mar en Vigo tras fallarle los frenos y perder el control de su camión CEDIDA/EUROPA PRESS

El conductor de un camión que perdió el control del vehículo tras quedarse sin frenos ha salido ileso tras precipitarse al mar en la zona de Teis.

Según fuentes del 112 Galicia que recoge Europa Press, el accidente ha ocurrido a primera hora de este martes en una zona industrial del puerto de Teis, en las inmediaciones de la playa de O Mende.

Tras notar un fallo en los frenos, el conductor perdió el control del camión en una bajada y terminó cayendo al mar en una zona "poco profunda". El vehículo quedó parcialmente hundido y el hombre pudo salir por su propio pie.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Vigo, el 061, Salvamento Marítimo, la empresa de lucha contra la contaminación SEGEM, la empresa de buzos Northcomdiving, el servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Portuaria y personal de Medio Ambiente y Seguridad de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Imagen del camión precipitado al mar. Puerto de Vigo

Desde el Puerto de Vigo inforrman que se ha desplegado una barrera anticontaminación y que están a la espera de la llegada de una grúa para poder sacar el camión del agua.

Testigos presenciales de los hechos han confirmado a Europa Press que el camión "arrasó" varios coches que se encontraban aparcados por su camino, dejando daños en "cuatro o cinco" automóviles.