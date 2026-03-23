El PP de Vigo propone un "plan estructural" para afrontar la crisis de la vivienda

El Partido Popular (PP) de Vigo ha presentado seis enmiendas a la modificación presupuestaria de Urbanismo, con la que el Concello pretende destinar 64,3 millones de euros a políticas de vivienda. Los populares buscan "reemplazar las políticas puntuales de Caballero por un plan estructural".

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta de PP de Vigo, Luisa Sánchez, que ha afirmado que las enmiendas presentadas tratan de contrarrestar la "falta de ambición" del gobierno de Caballero con propuestas "a medio y largo plazo que representan un programa global".

"Hemos presentado una alternativa ambiciosa, contando no solo con los recursos de la Gerencia sino también con los remanentes de tesorería del Concello para dar un giro de 180 grados a la política de vivienda de Vigo", ha señalado la dirigente popular.

Los populares han propuesto destinar 16 de los 64,3 millones de euros a la compra de suelo disponible para promover vivienda pública desde el Concello. "Esa que Abel Caballero lleva 18 años sin hacer", ha reprochado la portavoz del grupo municipal del PP en Vigo.

Además, 27 millones se dedicarán a la promoción directa de viviendas por parte del Concello y otros ocho millones a un programa de rehabilitación que permita movilizar viviendas vacías. El resto del presupuesto se invertiría en la compra de pisos para alquiler social, la creación de un programa de ayudas al alquiler y una partida para reforzar la Oficina de Rehabilitación.

"Si la apuesta del gobierno de Caballero por la vivienda es real tiene la oportunidad de demostrarlo aceptando nuestras enmiendas. Lo contrario sería limitarse a un nuevo parche con alcance limitado que en poco o nada ayudará a resolver el problema", ha concluido Luisa Sánchez.