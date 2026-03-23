El BNG alerta de fallos en la PassVigo que impiden a los menores de 15 años viajar gratis
Los nacionalistas han criticado la inacción de Vitrasa y exige al Concello de Vigo que actúe ante incidencias que provocan cobros indebidos
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha alertado este lunes de fallos "reiterados" en las tarjetas PassVigo. En concreto, han denunciado que se está cobrando indebidamente a los menores de 15 años, impidiendo la gratuidad del servicio de transporte urbano para este colectivo.
Así lo ha detallado el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, que ha asegurado que estas incidencias no son puntuales ni están resueltas. "Cuando el sistema falla, o bien se cobra el billete con la tarifa normal de la PassVigo o, en el caso de las tarjetas sin saldo, se exige el pago del billete ordinario", ha afirmado.
Pérez Igrexas considera "inaceptables" estas situaciones. "Lo que debía ser una medida positiva como la gratuidad del bus para menores de 15 años, que fue reclamada por el BNG, se ha convertido en una especie de tómbola por culpa de fallos técnicos que no se corrigen", ha recalcado.
En esta línea, el líder nacionalista ha recordado que el BNG ya había advertido de esta problemática hace meses, por lo que ha criticado que ni Concello ni Vitrasa hayan ofrecido una solución eficaz. "Estamos ante un ejemplo más de lo que pasa cuando un servicio público esencial está mal gestionado por parte de una empresa privada", ha valorado.
En consecuencia, ha reclamado al gobierno local que deje de "mirar para otro lado" y adopte medidas inmediatas para corregir estas incidencias. "No puede haber ni un sólo menor más afectado por errores que son responsabilidad de la administración y de la empresa concesionaria", ha concluido Igrexas.